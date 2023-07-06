En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar ocak ayında yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Temmuz ayı için yüzde 6'lık toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.
Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.
Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.
İŞTE ZAMLI MAAŞLAR
Zam sonrası memur maaşlarını tek tek hesapladık.. İşte zamlı maaşlar...
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Ocak 2024'te yeniden belirlenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 11 bin 848 TL
Zamlı maaş: 22 bin 17 TL
MEMUR
Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 12 bin 632 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 22 bin 925 TL
ÖĞRETMEN
Önceki maaş 15 bin 793 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 26 bin 641 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Uzman öğretmen: Önceki maaş 18 bin 246 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 29 bin 525 TL
POLİS MEMURU
Polis memuru: Önceki maaş 18 bin 235 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 29 bin 512 TL
BAŞKOMİSER
Başkomiser: Önceki maaş 20 bin 873 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 32 bin 613 TL
UZMAN DOKTOR
Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 37 bin 162 TL
HEMŞİRE
Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 26 bin 427 TL
AVUKAT
Avukat: Önceki maaş 19 bin 968 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 31 bin 549 TL
MÜHENDİS
Mühendis: Önceki maaş 21 bin 295 TL (deree 1/4)
Zamlı maaş: 33 bin 109 TL
TEKNİSYEN
Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)
Zamlı maaş: 23 bin 525 TL
KAYMAKAM
Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 35 bin 846 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 50 bin 213 TL
PROFESÖR
Profesör: Önceki maaş 34 bin 57 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 48 bin 111 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 20 bin 139 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 31 bin 750 TL
GENEL MÜDÜR
Genel Müdür: Önceki maaş 38 bin 751 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 53 bin 628 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 20 bin 724 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 32 bin 438 TL
İMAM
Önceki maaş: 16 bin 615 TL (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 27 bin 607 TL
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