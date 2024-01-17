Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu, 27 bin TL ile kurtuldu

İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı

İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulup ağır yaralanan Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu asli kusurlu bulunmuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl hapis cezası verirken takdiri indirim uyguladı, cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına da çeviren mahkeme, sanığın ehliyetine 6 ay el konulmasını karar verdi.

Duruşma sonrası önünde açıklama yapan motokurye Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı Tuğba Aydın karar itiraz edeceklerini belirtti.



