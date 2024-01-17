İran’dan Erbil'e füze saldırıları

İran, Irak’ın Erbil kentinde, önceki gece ABD ve İsrail'e ait olduğunu düşünülen birçok noktaya taktik füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda, füzelerin yanısıra ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Saldırıları İran Devrim Muhafızları üstlendi. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alınırken, saldırıda bazı evlerde yangın çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anmak töreninde sırasında gerçekleştirilen ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği eyleme misilleme amaçlı yapıldığı belirtiliyor. ABD, Erbil'de üslerin zarar görmediğini açıkladı
Saldırı saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Irak'taki Erbil kentinde gece yarısına doğru art arda patlama sesleri yükseldi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.
Saldırının ardından İran yönetiminden açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.
Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi."
Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DAEŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi." denildi.
Açıklamada, terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi.
HEDEFTE MOSSAD DA MI VARDI?
İran, bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırıları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da balistik füzelerle vurduğunu iddia etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DAEŞ'e ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.
İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.
Pentagon'dan yetkililer, saldırılarda ABD üslerinin zarar görmediğini duyurdu.
Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı. Ancak görüntüler doğrulanmadı. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alınırken, saldırıda bazı evlerde yangın çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği balistik füze saldırılarını en şiddetli şekilde kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.
Saldırılara ilişkin açıklamada bulunan Barzani, Erbil’in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.
IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu.
Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.
SALDIRI NEDEN YAPILDI?
ABD'nin Irak ve Suriye'deki üsleri daha önce de birçok kez saldırıya maruz kalmıştı. 23 Aralık 2023'te gerçekleşen saldırılarda Erbil Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.
Saldırının geçtiğimiz günlerde İran'daki bir karakol baskını ve 4 yıl önce ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anma töreninde gerçekleşen ve 91 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılara misilleme olarak yapıldığı tahmin ediliyor.
İran yönetimi, bu saldırıları DAEŞ üstlense de İsrail'i sorumlu tutmuştu. Kirman kentinde, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi dördüncü yıldönümünde anmak için 3 Ocak’ta düzenlenen tören esnasında art arda iki patlama meydana geldi. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 4 Ocak günü Heşdi Şabi çatısı altındaki Nuceba Hareketi liderlerinden “Ebu Takva es-Saidi” lakaplı Muştak Cevad Kazım'ın aracını İHA ile hedef almış, saldırıda es-Saidi ve yardımcısı Ebu İmtihan öldürülmüştü.
4 yıl önce ABD saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'yi anmak için geçtiğimiz günlerde yapılan törende bombalı eylemde 91 kişi yaşamını yitirince Tahran yönetimi İsrail'i sorumlu tutmuştu. İran, daha önce de Irak'taki Amerikan üslerine taktik balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkent Erbil’e yönelik hava saldırısında tanınmış iş insanı Falcon Grup sahibi Peşrev Dizayi ile ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan saldırılarda 17 kişinin de yaralandığını belirtildi.
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