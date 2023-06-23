Şimşek: Fiyat ve finansal istikrar hedefine ulaşmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız" diye konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faizi artırmasının ardından Dolar/TL 'de yükseliş ivmesi devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklamalar geldi. Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimşek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadelerini kullandı.