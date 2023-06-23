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Dolar/TL'de rekor seviye

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in serbest kambiyo rejimi açıklamaları sonrası dolar/TL'de yeni rekor kaydedildi

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Dolar/TL'de rekor seviye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilerin altında gerçekleştirdiği faiz artırımı ve faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in serbest kambiyo rejimini vurgulayan açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru 25 seviyesini aştı.

Bankalararası piyasada dolar/TL kuru günlük yüzde 2,5 yükselişle 25,73 seviyesinin üzerine çıktı. Böylelikle dolar/TL'de rekor tazelenmiş oldu. Son 3 günde dolar/TL kurunda yüzde 8'i aşan artış kaydedildi.

Kur Perşembe gününü yüzde 5,7 yükselişle 24,9075 seviyesinde tamamlamıştı. Goldman Sachs’a göre bir faiz oranı çapası olmadan lirayı tamamen serbest bırakmak zor olacak.

Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, faiz kararı sonrası yayımladıkları notta lirayı istikrara kavuşturma ve enflasyonu düşürmede önümüzdeki haftalarda iletişimin anahtar faktör olacağını belirtti.

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