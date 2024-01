Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş

'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un, Zeki Müren açıklamaları epey gündem olmuştu. Müren'in acımasız olduğunu ve kendisini kıskandığını söyleyen Ersoy'a tepkiler gecikmemişti. Usta sanatçı yıllar sonra ilk defa canlı yayına katıldı. Zeki Müren itiraflarına açıklık getirerek 'Sanat Güneşi'nin intihar ettiğini öne sürdü

Bülent Ersoy: “Allah rahmet eylesin. Zeki Beyciğim çok kıskançtı ve haplarını almadı. 'İntihar etti' dedim. Onun için öldü zaten, kestirmeden. İntihar etti o, kimse aksini söyleyemez. Her gün 38 tane hap..."









Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili söyledikleri deprem etkisi yarattı.

Gönüllere konunan naif sesiyle Türk müziğine oldukça önemli eserler veren "Sanat Güneşi" hakkında konuşan Ersoy, onun acımasız biri olduğunu söylemişti.

"Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir sanatkardı. Ama doğru da bir tanedir" diyerek Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığı iddiası da epey gündem oldu.

Diva'nın Zeki Müren hakkındaki açıklamaları sanat dünyasında tepkilerin yükselmesine neden oldu. Müren'in kuzeni, Sacit Aslan ve Yılmaz Morgül gibi isimler ses yükseltti.

Eleştirilerin odağındaki Ersoy, yıllar sonra canlı yayına çıkarak Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunduğu Gel Konuşalım'a konuk oldu.

Kendisini açıklama yapmak zorunda hisseden Ersoy, konunun durup dururken buraya gelmediğini belirterek "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" röportajından geldiğini söyledi.

'Reklama ihtiyacım yok, Parmağımı kaldırsam ilgi çekerim.' diyen Bülent Ersoy 'Gelelim konuya, Sisi Hanım'ın kanalını bana gösterdiler... Abesle iştigal bir konuşmaydı. Gerek yoktu. Madem ölüydü. Neden gündeme getirdiniz de fikirsel bir yargıya düştünüz.' ifadelerini kullandı.

"Ölüyü önce onlar rahatsız etti, bana da söz hakkı düştü" açıklamasında bulunan Diva sözlerinin devamında da şunları söyledi:

Sacit Aslan'a da cevap veren Diva "Sacit'in söylediklerine çok üzüldüm. Bana bak Sacit ben senin hasta olduğunu sonradan gördüm" dedi ve ekledi:

'Arzu'yu aradım. 'Nedir bu?' dedim. Bana numarasını ver dedim. Seni aradık ulaşamadık. Menajeri aradık. Ben Sacit'e ulaşamadım dedim. Telefonları açmıyorsun. 'Bülent bir geçmiş olsun demedi' dedin ve beni ağlattın. Olur mu öyle şey? Hastlık, ölüm ayrı. Kavga-gürültü sağlıkta olur. Ama sakın ola öyle Kabul etme. Sen benim arkadaşımsın. Gençliğimizi beraber geçirdik'

"Bizim Safiye de dedi ki, 'Bu kıskançlığından mı öldü?' dedi. 'Evet' dedim. Çünkü haplarını almadı. Allah rahmet eylesin. Zeki Beyciğim çok kıskançtı ve haplarını almadı. 'İntihar etti' dedim. Onun için öldü zaten, kestirmeden. İntihar etti o, kimse aksini söyleyemez. Her gün 38 tane hap..."

'Bir gazeteciyi de arayıp intihar planını anlatıyor' diyerek herkesi şaşkına çeviren Onur Akay 'İlaçlarını çok terletiyor diye almıyor. O ilaçlar olmayınca ciddi problemler yaşatıyormuş' ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın "En son Zeki Müren'le ne zaman görüştünüz?" sorusuna yanıt veren Diva, "kendisini en son öldüğünde gördüm" dedi,

Muzaffer Özpınar'la beraber anında İzmir'e ittim. Morgdaydı, çıkarttırdım. Teneke böyle gacır gucur çektiler. Oya Aydoğan'ı da öyle görmüştüm. Makyajı vardı onu silmişler. Sakallarında pamuklar vardı. İki yanağını elimin arasına aldım. 'Abi bana hakkını helal et' dedim. Ben ona hiç terbiyesizlik ve saygısızlık yapmadım'

Ersoy'un "Ailesi bir şeyler konuşuyormuş, "kimseyi kıskanmazdı" diye. Beni kıskanırdı, başkalarını da kıskanırdı" derken söze giren Akay "Ailesinden konuşan kişileri Zeki Bey hiç sevmezdi" dedi. "Para onlara bırakılmadı, mirastan istifade edemediler, mahkeme açtılar. Ölüsünün arkasından küfürler ettiler, biliyoruz." sözleri de gündem oldu.

Zeki Müren hayattayken en son bir ödül töreninde bir araya geldiğini söyleyen Bülent Ersoy, usta isimler öpüştüğü fotoğraf hakkında da "Nigar'ın doğum günüydü o. Bizi orada buluşturdu diye Nigar'la konuşmadı Zeki" dedi.

Akay'ın 'Dudaktan öpmüş Bülent Hanım'ı Zeki Bey, değil mi?' sözleri üzerine 'Yani yani... O değil artık. Reklamasyon yani, hep yaparız ya... Benim orada elini öpüşüm ve efendim dudaktan çok daha kıymetli' dedi.

"Ben Zeki Müren'in mevlidine gittim. İzdiham, sokaklardan taşan insan seli! Öyle bir cenazeydi. Bir tek ben vardım sanatkarlardan. Geceki duaya gittim, beni almadılar içeriye. Ben dinler miyim? 'Çekil şöyle kenara' dedim"

''Ruhu muzdarip olur. Sizi hiç sevmezdi. Onun için duasında bulunmanız bizce yersiz' dediler. 'Ama ben severdim. Bana kimse mani olamaz. Cumhurbaşkanı gelse, ben o duayı dinleyeceğim. Beni kimse Allah'ın duasından alamaz. Girdim, yüzsüzce oturdum dinledim duayı. Cenaze başında da helallik istediler. 'Benim hiçbir hakkım yok ama helal olsun. Morgda yanaklarını öptüm, iğrenmedim, irite olmadım öptüm'

"Zeki Bey'i yattığı yerde huzursuz etmek, saygısızlık yapmak gibi herhangi bir niyetim zaten olamaz!" diyen Diva "Safiye saflığından 'öyle mi?' diye sordu. 'Kıskançlığından öldü' dedim" diye devam etti.

'İlaçlarını iki tane bile olsa almamış. Ölüme gittiğini biliyor. Kararı verdi. Çünkü neden? Ben sahneye çıktığım vakit herkesle uğraştı, benimle başa çıkamadı. Çünkü benim arkadamda Fahrettin Aslan gibi bir firma vardı. Bize her ne kadar büyük yanlışları da olsa...