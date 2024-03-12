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Sertap Erener'den Eurovision müjdesi

Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra davetli olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Erener, Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.

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Sertap Erener'den Eurovision müjdesi
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Güçlü sesi adından söz ettiren ve 2003 yılında Eurovision yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener yeniden Eurovision sahnesine çıkacak.
İstanbul'da verdiği bir konserde 2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten teklif aldığını belirten Erener, ülkeye birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek. Şarkıcı sahne için özel bir de şov hazırlamayı planlıyor.
 
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