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Organik enginara yoğun ilgi

Sağlıklı beslenme uzmanlarının tavsiye listesinde yer alan, karaciğer dostu enginara ilgi her geçen gün artıyor. Güzelyurt’un tanınmış sebze üreticileri Ahmet Tombul ve bölgenin domates üreticisi Ertan Kara, bölge halkı için hormonsuz organik enginar ve domates üretmeye devam ediyor

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Organik enginara yoğun ilgi
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Enginar, sağlık açısından en çok tavsiye edilen sebzelerden...
Sağlıklı beslenme uzmanlarının, sağlıklı yaşam koçlarının hemen hepsi enginar tüketimi tavsiye ediyor. ‘Karaciğer dostu’ olarak bilinen enginara ilgi, bu tavsiyelerin de etkisiyle KKTC’de günden güne artıyor.
Ülke ekonomisinde önemli rol oynayan ve Türkiye’ye ihraç edilen ürünler arasında yer alan enginar üretiminde yılın ilk hasadı toplanmaya devam ediyor.
Bu yılki verimden memnuniyet dile getiren üreticiler, tarladan güzel verim aldıklarını belirtiyor.
Güzelyurt bölgesinin tanınmış sebze üreticileri arasında yer alan “Tombul baba” lakaplı Ahmet Tombul ve bölgenin domates üreticisi Ertan Kara, bölge halkı için hormonsuz organik enginar ve domates üretmeye devam ediyor.
Vatandaşların doğrudan üreticiye ulaşıp ucuz enginar ve domates alması için Güzelyurt açık pazarında her cumartesi yerini alan üreticilerimizden Tombul ve Kara, yetiştirdikleri organik ve lezzetli ürünlerle bölge halkının takdirini topluyor.
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