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“Seni öldüreceğim dedi”

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Maç sonu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu

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“Seni öldüreceğim dedi”
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Türkiye’de MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, önceki gece 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü hastanede alındı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler ifadesinde, müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.
Hastanede tedavisi devam eden ve bugün taburcu olması beklenen Meler, şunları söyledi:
"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."
SAĞLIK DURUMU
Meler’in kaldırıldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yörübulut, deneyimli hakemin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yörübulut, Meler’in sol gözündeki kanamanın azalmaya başladığını söyledi.
Bu bölgedeki kırığın zamanla iyileşeceğini anlatan Yörübulut, deneyimli hakemin beyin kontrollerinde de bir soruna rastlanmadığını ifade etti.
Meler’in dün sabah saatlerinde olayın stresi nedeniyle tansiyon problemi yaşadığını söyleyen Yörübulut, hakemi bugün taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.
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