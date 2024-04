Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın 11.00'de Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak Bayramın ilk ve ikinci günü yağmur bekleniyor Polis uyardı: “Bayram tatili süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız” Lefkoşa'da Fuar Alanı'nda bayram yeri kurulacak

Ramazan (Şeker) Bayramı yarın başlıyor. Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde yarın saat 06.37’de kılınacak.

Bayramın ilk ve ikinci günü yer yer yağmur beklenirken, diğer günler hava az bulutlu olacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla dün ile arife gününe denk gelen bugünün idari tatil verilmesiyle kamuda Ramazan Bayramı tatili bu yıl dokuz güne çıkmıştı.

9 günlük bayram tatilinin dördüncü günü olan arife gününde vatandaşlar bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram öncesi özellikle marketlerde yoğunluk gözleniyor. Vatandaşlar, bayram nedeniyle hayatta olmayan yakınlarının m ezarlarını ziyaret ediyor.

Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar bu akşam son kez iftar yapacak. Yarın bayram namazının ardından bayramlaşmalar başlayacak; aile büyükleri, eş, dost ve akrabalar ziyaret edilecek, bayram şekerleri ve tatlıları ikram edilecek, bayram sofraları kurulacak.





-Tatar ve Üstel halkla bayramlaşacak



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bayramın birinci günü olan yarın saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ise saat 10.00’da UBP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.





-Yarın yer yer yağmur bekleniyor… Sıcaklık 24-27 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesinin son değerlendirmelerine göre, hava yarın, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak. Sıcaklık, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.







-Polisiye tedbirler

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) halkın huzur ve güvenliği için bayram tatili süresince 24 saat kesintisiz olarak halkın hizmetinde olacağını açıkladı.

PGM, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi bayram tatili süresince de “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz olarak 24 saat halkın hizmetinde olunacağını vurguladı.





-“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

“Bayram tatili süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız” uyarısında bulunan PGM, vatandaşların sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantılarını araç kullanırken tamamen kesmelerini, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ise unutmamalarını istedi.

Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, üç yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğuna dikkat çeken PGM, “Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız” vurgusu yaptı.

PGM şunları kaydetti:

“Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda oturup emniyet kemeri takması zorunludur. Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla ‘koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.”





-“Yangın ve hırsızlığa karşı önlem alınız”

Bayram tatilinin uzun olması nedeniyle, vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alarak terk etmesi gerektiğine de dikkat çeken PGM, “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız” dedi.





-Merkezi Cezaevinde bayram görüşleri...

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre bayram sürecince ve cumartesi, Merkezi Cezaevinde kalan mahkum ve tutuklular, bayram görüşünden yararlanabilecek. Bayram görüşleri, 09.00-12:00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacak.





-LTB

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), halkın bayram tatili boyunca her türlü taleplerini 24 saat boyunca “Alo 185 Çözüm Hattı”na bildirebileceğini, zabıta ekiplerinin de bayram tatilinde görevlerinin başında olacağını ve rutin denetim ve kontrollerini sürdüreceğini kaydetti.

Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki hayvanlara rutin bakım ve besleme hizmetleri verilirken yine sokaktaki canlar için de su ve mama takviyeleri sürdürülecek.





-Rutin şekilde evsel atıklar toplanacak

LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram tatili boyunca gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek. Temizlik Şubesi ekipleri şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması için ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.

LTB, sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliğinin yanı sıra Fuar Alanı'nda yer alan bayram yerinin temizliğinin de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandığını belirtti.







-Defin işlemleri

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabileceğini kaydeden LTB, 14 Nisan Pazar günü Merkez Lefkoşa’da açık pazar kurulacağını duyurdu.

Bayram süresince ayrıca Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri kurulacak.

-Bandabuliya (Belediye Pazarı) 12 Nisan Cuma günü açık olacak

Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın birinci ve ikinci günü kapalı; 12 Nisan Cuma günü ise yeniden yurttaşın hizmetinde olacak.







-LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi bayram süresince görev başında olacak

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi de görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talebi için “Alo 185 Çözüm Hattı” üzerinden nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.





-Kiosk cihazlarından 7/24 kontörlü su yüklenebilecek ve tüm LTB ödemeleri yapılabilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi'nde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve LTB’ye dair tüm ödemelerini yapabilecek.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.





-Girne Belediyesi

Girne Belediyesi, bayram tatili boyunca Girne halkına kesintisiz hizmet sunabilmek için gerekli tedbirleri tamamladığını duyurdu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediye birimleri, bayramın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlere devam edecek; vatandaşlar, acil durumlarda ulaşabilecekleri telefon numaralarından destek alabilecek.

Faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan kiosk cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini hızlı ve pratik bir şekilde yapabilecek. Vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek.

Bayram tatili boyunca Girne Belediyesi'nin halka hizmet vermek için hazır durumda olacak birimleri ve telefon numaraları şöyle:

“Bayındırlık, imar-0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, temizlik işleri-0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, su işleri -0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0548 868 21 23 (su sayaç), kanalizasyon işleri- 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, cenaze ve defin işleri-0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, kent güvenliği -0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, sağlık işleri-0533 870 20 14 / 0533 850 54 65”

Vatandaşlar, bayram tatili boyunca belediyenin sunduğu bu iletişim numaralarını ve Alo 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak acil durumlar ve ihtiyaç duyulan hizmetler de destek alabilecek.





-Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi de Ramazan Bayramı süresince ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi pazar yeri, arife günü olan bugün kurulacak. Bayram çalışma programı çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, bölgeler su almaya devam edecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Şubesinin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefonu aranabilecek.

Belediye ekiplerinin Ramazan ayı başlamadan önce yabancı ve Türk tüm mezarlıklar ile ibadet yerlerinde temizlik, genel bakım ve onarım çalışması yaptığı ifade edilen açıklamada, “Belediyeye ait kabristan, Çanakkale Şehitliği ve onun yanındaki eski Türk Mezarlığı’nın yanı sıra İngiliz Mezarlığı, Altıok, Tuzla ve Mutluyaka’daki Rum mezarlıklarında temizlik ve budama çalışması yapıldı” denildi.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut programın aynen uygulanacağını, sokakların genel temizliğinin bayram tatili boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edeceği belirtilen açıklamada, “Bayramın birinci ve ikinci günleri kapalı olacak Belediye Açık Pazarı’nın toptancı hali arife günü ve bayramın üçüncü günü açık olacak. Normal zamanlarda perşembe günleri kurulan Gazimağusa Belediyesi Pazar Yeri Bayram arifesi olan bugün açık olacak. Arife günü hizmette olacak Gazimağusa Belediye Mezbahası, bayram boyunca kapalı olacak” ifadeleri yer aldı.

Belediye cenaze ve defin hizmetleri için bayram ve tatil günlerinde 0548 8166051 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek. Bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166002 numaralı telefondan aranabilecek.





-İskele Belediyesi

İskele Belediyesinin açıklamasına göre, çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceği İskele’de, Belediye Zabıta Birimi de, halkın yoğun olarak geldiği İskele Belediyesi Halk Plajı’nda 16.00-24.00 saatleri arasında devriye yapacak. Çevre ve Sağlık Bölümü gelen ihbarları anında değerlendirerek, denetimlerine devam edecek. Öte yandan İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe tadilat çalışmalarından ötürü bayram süresince de kapalı olacak. Piknik Alanında bulunan İskele Belediyesi Piknik Restoran ise bayramın ilk iki günü, 10-11 Nisan’da, kapalı olacak.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 54 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda Su İşleri Birimi sorumlusu Sabri Kurukafa’ya 0548 810 11 09, teknik sorumlu Veli Çağakanlı’ya 0548 810 12 29, cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Zabıta Birimi’ne bağlı, Çevre ve Sağlık Bölümü de İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda gelecek ihbarları anında değerlendirecek. Çevre ve Sağlık Bölümü Sorumlusu Cemal Kurteli'ye 7/24 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: “Genel sorun 0548 810 11 77, ustabaşı 0548 810 11 05, su işleri 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29, defin işleri 0548 810 11 05, temizlik 0548 810 11 54, Alo Zabıta 0548 810 11 16, çevre ve sağlık 0548 810 11 01”.

İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şunlar: “Orman Yangın 177, Polis İmdat 155, Acil Servis 112, Yangın 199, İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi 371 23 19”.





-Gönyeli-Alayköy Belediyesi

Gönyeli-Alayköy Belediyesi (GAB) Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerinde sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaraları: İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10; kanalizasyon için 0539 101 84 25; su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64; temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80; sağlık şubesi için 0533 834 65 15; Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76





-Güzelyurt Belediyesi hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için tedbirler aldı

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan duyuruda kentin, yol, sokak ve caddelerinin temizliğinin bayram öncesi ve tatil süresince devam edileceği, işyeri ve konutların evsel atıklarının tatil süresince normal program aksatılmadan ekipler tarafından kaldırılacağı belirtildi. Güzelyurt Belediyesi “Kentin tüm bölgelerindeki şebekeye 24 saat kesintisiz verilen su normal programına devam edecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı oluşturulan nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak. Tüm mezarlıklar bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi. Ayrıca tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak. Oluşabilecek sorun ve şikayetlere anında müdahale edilebilmesi amacıyla tatil süresince nöbetçi kolluk ekipleri görevlendirildi” dedi.

Merkez Tartı ve Kalkanlı’da bulunan Cypfruvex Tartı bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Cypfruvex Tartı ihtiyaç olması durumunda 0542 831 0022 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek. Salhane hizmetleri veren kesimhane bayram süresince kapalı olacak, hayvan kabulü 14 Nisan Pazar günü yapılacak.





-Güzelyurt’taki açık pazar

Güzelyurt’taki açık pazar, 13 Nisan Cumartesi günü kurulacak. Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Hizmet Binası bugün ve 13 Nisan Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan ödeme noktalarından 24 saat su yüklemesi yapılabilecek.

Tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için vatandaşlar 548 829 3243, 0548 8293265, 0548 829 3245 numaralı telefon hatlarını arayabilecek.





-Lefke Belediyesi…

Lefke Belediyesi de bayram süresince defin ve çöp toplama işlemlerinin rutin olarak süreceğini, su biriminin ise acil durumlarda çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca Belediyenin Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları bayram süresince hizmet veremeye devam edecek.

Acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şunlar: “İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk- 05338268347, Ustabaşı Murat Kadan- 0533 8262126, su arıza Ahmet Timer - 0533 8350845, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz- 0533 8268345, Lefke Polis Müdürlüğü- 0392 7287423.”





-Otellerde bayram doluluğu

Kıbrıs Türk Otelciler Birliğine (KITOB) üye beş yıldızlı büyük tesislerin bayram tatilindeki doluluk oranlarının yüzde 83; küçük otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 49 olması bekleniyor. Toplam 106 üye otelin 12'sinde bayram boyunca yüzde 100 doluluk; 42'ninde ise yüzde 60-99 arasında doluluk oranı beklendiği kaydedildi.

-Ercan 749 uçağa hizmet verecek

Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.



T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatilini kapsayan 5- 14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacak.