“Şarjı bitti sandım; kızım ölmüş”

Aksaray’da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın babası Halil Uysal, kaza anında kızıyla telefonda konuştuğunu söyledi ve “Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Ben de o an şarjı bitti zannettim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş” dedi

Aksaray'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal'ın kaza anında babası Halil Uysal ile cep telefonunda konuştuğu ortaya çıktı. Uysal'ın sınavların ardından memleketi Burdur'a gitmeyi planladığını bunun için de babasında para istediği belirlendi.

Aksaray’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal’ın babası Halil Uysal, kaza anında kızıyla telefonda konuştuğunu söyledi.

“Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi.” diyen acılı baba, “Ben de o an şarjı bitti zannettim. ‘Sonra arar’ dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş.” ifadelerini kullandı. Aksaray’da üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal ile arkadaşı İrem Koyuncu, market alışverişi sonrası yurda dönmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobili son anda fark eden İrem Koyuncu ise geri çekilerek kurtuldu.

Mine Nur’u çarptıktan sonra aracıyla 90 metre sürüklediği belirlenen sürücü Gencay Kavlak, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde çiftçilik ve besicilikle uğraşan baba Halil Uysal, kaza sırasında kızıyla telefonda görüştüğünü söyledi.

Kızının, daha ucuz olduğu için markete gittiğini anlattığını söyleyen baba Halil Uysal, “‘Kantin pahalı, market var orada ucuz. Oradan alacağız. İrem ile gidiyoruz’ dedi. Telefonun hoparlörü açıktı. Telefonu annesine verdim telefonu. Konuşurken telefon kesildi. Bir daha ses yok. Gülerek ‘baba ya, baba ya’ diyordu. O an ses kesildi.” diye konuştu. O an kızının telefonunun şarjının bittiğini düşünen baba Uysal, “‘Sonra arar’ dedim. Oysa kızım ölmüş de haberim yokmuş.” dedi.

ÖLÜM HABERİNİ İNTERNETTE GÖRDÜ

Telefonun kapanmasından 1 saat sonra kendisini bir polis memurunun aradığını söyleyen baba Uysal, şöyle devam etti: “1 saat sonra ‘hafif kaza oldu’ diyen bir polis memuru aradı. 2 saat sonra mı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum, ölüm haberini aldım. Herkesin haberi olmuş da benim olmamış. İçim daralıyordu. İnternetten Aksaray haberlerine baktım. Oraya düşmüş haber. Orada gördüm.”