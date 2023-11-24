Sahibi ölünce kaza yerinden ayrılmadı

Aksaray'da refüje çarpan otomobildeki kadın öldü. Kadının köpeğinin de kaza bölgesinden ayrılmadığı görüldü

Aksaray'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Murat Altıparmak (51) idaresindeki otomobil, Aksaray-Konya kara yolu yeni cezaevi yakınlarında refüje çarptı.Kazada, sürücü ile otomobildeki annesi Hatice Altıparmak (83) ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulanslarla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Altıparmak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Araçtaki Altıparmak'ın köpeğinin kaza yerinden bir süre ayrılmadığı görüldü.