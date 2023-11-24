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Gazze'de ateşkes başlıyor

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Katar, Gazze'de ateşkes uygulamasının bugün 08.00'de başlayacağını açıklarken 13 kişilik grubun bugün saat 17.00'de Gazze'den bırakılacağını duyurdu

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Gazze'de ateşkes başlıyor
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Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak." denildi.
Ateşkes, yarın Türkiye saatine göre 08.00'de başlayacak. Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de bırakılacak.
NETANYAHU: HÜKÜMET DOĞRU KARARI VERDİ
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi ordunun da ateşkese destek verdiğini söylemiş; bunun birliklerin toparlanması için fırsat olacağını vurgulamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail hükümeti zor bir kararla karşı karşıya kaldı, ancak doğru kararı verdi." dedi.
Netanyahu Savaş Kabinesi'nin ardından yaptığı açıklamada, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını söyledi. İsrail Başbakanı, üzerinde konuşulan anlaşmanın, Kızılhaç'ın Hamas'ın elinde bulunan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içerdiğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım ettiğini anlaşmanın savaşa devam etmesi için orduya hazırlanma imkanı tanıyacağını vurguladı.
Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılması için ilk adım olduğunu söyledi.
 
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