Peynire gelen zam isyan ettirdi

Zam yağmurundan peynir de nasibini aldı. Bir kalıp peynir son zamlardan sonra 90 TL'ye yükseldi. Edirneli şarküteri sahibi “Tarih boyunca görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bir kalıp peynirin dörtte birini isteyenler var” dedi



“KİBRİT KUTUSU KADAR PEYNİR İSTEYEN VAR”

Edirneli şarküteri sahibi Erdal Akgün, şunları söyledi:

“Peynir fiyatları her gün yükselişte. Gün geçmiyor ki fiyat değiştirmeyelim. Fiyatlar arttıkça da satışlar düşüyor.

Özellikle tarım ve hayvancılıkta üreten insanlar çok zor durumdayken bu anlamda bu işin ticaretini yapan insanlarda gitgide potansiyeli düşüyor.

Tarih boyunca görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bir kalıp peynirin dörtte birini isteyenler var. Onun yarısını isteyenler var. Kibrit kutusu kadar peynir isteyenleri gördükçe de bizlerde bu işin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

Vatandaş Perihan Baran da şunları söyledi:

“Valla çok pahalı. Her şey pahalı. Peynir de pahalı. Bilmiyorum, zor geçiniyoruz. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. İhtiyacımız kadar alabiliyorsak alıyoruz, almazsak onu da alamıyoruz. Peynir tabi ki alıyoruz, 2-3 günde bir kere. Ama bir kilo alıp da kenara koyup da her gün yiyemiyoruz. Ne zaman para elimize geçerse o şekilde alıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz

Türkiye’de şarküterilerde peynir satış fiyatlarına zam yapıldı. Beyaz inek peyniri kilogram satış fiyatı 160 liraya, koyun peyniri 220 liraya yükseldi. Ortalama bir kalıp inek peyniri 90 liradan satışa sunuluyor.Edirneli şarküteri sahibi Erdal Akgün, şunları söyledi:“Peynir fiyatları her gün yükselişte. Gün geçmiyor ki fiyat değiştirmeyelim. Fiyatlar arttıkça da satışlar düşüyor.Özellikle tarım ve hayvancılıkta üreten insanlar çok zor durumdayken bu anlamda bu işin ticaretini yapan insanlarda gitgide potansiyeli düşüyor.Tarih boyunca görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bir kalıp peynirin dörtte birini isteyenler var. Onun yarısını isteyenler var. Kibrit kutusu kadar peynir isteyenleri gördükçe de bizlerde bu işin üzüntüsünü yaşıyoruz.”Vatandaş Perihan Baran da şunları söyledi:“Valla çok pahalı. Her şey pahalı. Peynir de pahalı. Bilmiyorum, zor geçiniyoruz. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. İhtiyacımız kadar alabiliyorsak alıyoruz, almazsak onu da alamıyoruz. Peynir tabi ki alıyoruz, 2-3 günde bir kere. Ama bir kilo alıp da kenara koyup da her gün yiyemiyoruz. Ne zaman para elimize geçerse o şekilde alıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz