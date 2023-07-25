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Benzine bir zam daha

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Türkiye’de benzine 2 TL zam geldi. Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 36,05 TL’ye, İzmir’de 36,64 TL’ye yükseldi

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Benzine bir zam daha
Türkiye’de akaryakıtta ÖTV düzenlemesiyle gelen zamlara bir yenisi eklendi. Benzin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli 2 lira zam geldi.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,05 TL’ye, Ankara’da 36,53 TL’ye, İzmir’de 36,64 TL’ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 33,87 TL, Ankara’da 34,35 TL, İzmir’de 34,53 TL seviyesinde bulunuyor.
SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU
Seçim öncesinde vergi indirimleri yapan ve döviz kurlarını rezervleri tüketerek frenleyen hükümet, seçim sonrasında ise vergilerde rekor zamlara imza attı ve dolar kurunu serbest bıraktı.
Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 33,87 TL'ye yükseldi.
Motorinde seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82'ye ulaştı.
Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 36,05 TL'ye yükseldi.
Benzinde de seçim sonrası iki aydaki zam oranı yüzde 82'ye ulaştı.
 
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