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Stabilize yol değil, sanki ralli pisti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sürekli olarak kullandıkları Lefkoşa –Mağusa anayolu üzerindeki Demirhan Kavşağı yakınlarında yaz aylarıyla birlikte başlayan toz duman kirliliğiyle ilgili şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

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Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
 
Vatandaşlarımız, kendilerinin her sabah Mağusa bölgesinden Lefkoşa’ya gitmek için kullandıkları yol güzergahı üzerinde bulunan Erülkü Süpermarket karşısındaki Yapel sitesi önlerine geldikleri zaman o siteden çıkış yaparak Demirhan Kavşağı’na doğru gitmek için stabilize yolu kullanan bazı sürücülerin araçlarını ralli yaparcasına kullanmalarından dolayı toz dumanı içinde kaldıklarını ifade ettiler.
Kış aylarında bu yolun nemli olması nedeniyle toz çıkmamasına karşın yaz aylarıyla birlikte yolda nem kalmamasından dolayı araç sürücülerinin arabalarını süratli kullanması sonucunda yoldan adeta toz bulutunun kalktığını söyleyen vatandaşlarımız “Eğer rüzgar güneyden esiyorsa bu toz bulutu nedeniyle adeta önümüzü göremiyoruz, ayrıca nefes bile almakta zorlanıyoruz” diyerek sitemlerini paylaştılar.
 
 
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