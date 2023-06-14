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Okan Bayülgen'in punk tarzı

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Saçlarını kestiren 59 yaşındaki ünlü sunucu Okan Bayülgen'in yeni imajı görenleri hayrete düşürdü

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Okan Bayülgen'in punk tarzı
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Johnny Depp'in üyesi olduğu Hollywood Vampires adlı müzik grubunun İstanbul konserinde objektiflere yansıyan Okan Bayülgen'in punk tarzı dikkat çekti.
Johnny Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam Life Park İstanbul'da hayranlarıyla buluşmuştu. Konserde yer alan ünlü isimler arasında Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasay da vardı.
Gecede basın mensuplarının dâhi tanımakta zorlandığı Bayülgen'in tarzı dikkat çekti.
Saçlarını kestiren 59 yaşındaki Bayülgen, kendisine punk bir stil oluşturdu.
Başının yalnızca orta kısmında saç bırakan ünlü şovmenin kalan yerleri ise kazıttığı görüldü.
 
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