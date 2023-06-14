Miss Mediterranean İlsu Demirci

Antalya'da düzenlenen 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda İlsu Demirci kraliçe seçildi.
22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3'üncüsü Gamze Acet, 2'ncisi İmge Uskun oldı.
Yarışmada 12 finalist kampa girdi ve final günü heyecanla bekledi. Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri podyumda sergiledi. Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu. Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı.
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