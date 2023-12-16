banner913
banner932
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
Kayıp şehide 39 yıl sonra cenaze töreni
13 0
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
Mevlana vuslatın 750. yıl dönümünde KKTC'de anıldı
15 0
 
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
31 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
70 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
17 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
52 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
15 0
banner996
banner985

Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı

banner989

İstanbul Avcılar'da oğlunu bıçaklayarak öldüren bir kişi, babası ile annesini de yaraladıktan sonra kaçtı. 17 ayrı suçtan dosyası bulunan ve emlakçılık yaptığı öğrenilen zanlı aranıyor.

banner974
Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı
banner971

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı - 2

Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.


Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı - 3

Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı - 4

Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.


Oğlunu öldürdü, babasını ve annesini bıçaklayıp kaçtı - 5

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında ''yaralama'', ''tehdit'' ve ''haraket'' gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.