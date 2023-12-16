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Rum gönüllü doktorlar Gazze için yola çıktı

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AP eski milletvekili ve Dayanışma Hareketi eski Başkanı Dr. Eleni Theoharus başkanlığındaki “Kıbrıs Gönüllü Doktorlar” örgütü üyelerinden oluşan bir grup Gazze yakınlarındaki Refah’a tıbbi malzeme götürmek ve klinik organize etmek üzere dün Mısır’a gitti.

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Rum gönüllü doktorlar Gazze için yola çıktı
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Fileleftheros ve Haravgi’ye göre Theoharus başkanlığındaki Rum gönüllü doktorlar grubunda Dr. Andreas Kauros, Dr. Yorgos Makriyannis ve idari personel Katia Hristodulu yer alıyor.
Theoharus, Larnaka Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, beraberlerinde götürdükleri 10 ton tıbbi malzemeyi Mısır Kızlılayı’na teslim edeceklerini, ardından da Filistinli sivillere hizmet vermek için Refah’da faaliyet göstereceklerini söyledi.
Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişinin öldüğü Hamas-İsrail savaşında Filistin haklının içerisinde bulunduğu durumu “insanlık, cereyan etmekte olan bu kötülüğü daha önce yaşamadı” sözleriyle değerlendiren Theohaus, Filistin Kızılayı, Mısır Kızılayı ve Cenevre’deki Uluslararası Kızılhaç’ın yardımı, Güney Kıbrıs’taki Filistin ve Mısır büyükelçiliklerinin desteğiyle misyonlarını yerine getirebilmeyi diledi.
Theoharus “Sonrasında, bir klinik kurmak gibi başka planlarımız da var ancak şu anda bunu, sahada oluşan durumu incelebilmek için aklımızın bir köşesinde tutuyoruz” dedi, Güney Kıbrıs’a ne zaman döneceklerini bilmediklerini sözlerine ekledi.
 
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