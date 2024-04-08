Nuri Alço yoğun bakımda

Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan oyuncu Nuri Alço yoğun bakım ünitesine alındı

73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço önceki gün Eskişehir'deki evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınan Alço'nun sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada "Sanatçı Nuri Alço hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" denildi.

NURİ ALÇO'NUN EŞİ: BUNU DA ATLATACAĞIZ

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eşimin sağlık durumu hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Çok fazla arayan soran var, geri dönüş yapamıyorum... Eşim beynine pıhtı atması sonucu hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatta tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabbim onu benim, ailemizin ve sevdiklerimizin başından eksik etmesin. Siz de dualarınızı eksik etmeyiniz. Hepinize teşekkür ederim."

