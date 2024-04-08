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Dünya Sağlık Günü: “Sağlık hayattaki en değerli hazine”

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Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, Dünya Sağlık Günü’nün; “sağlığın hayattaki en değerli hazine ve insanların ortak hakkı olduğunun hatırlanması için fırsat yarattığına” işaret etti.

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Dünya Sağlık Günü: “Sağlık hayattaki en değerli hazine”
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Savaşan, Dünya Sağlık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 140 ülkenin anayasalarında “sağlık insan hakkı” olarak tanımlanmasına rağmen milyarlarca insanın bu hakka erişemediğine dikkat çekti.
Savaşan, bu önemli günde tüm insanları “sağlığım hakkım” demeye çağıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’in yaptığı çağrıyı selamladığını belirterek, dünyada sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesine katkı koymak için Dünya Sağlık Turizmi Konseyi olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
 
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