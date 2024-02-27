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Miras için amcasını döve döve öldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 28 yaşındaki Murat Uyanık, mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştığı amcası 64 yaşındaki Fevzi Uyanık'ı döverek öldürdü.

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Miras için amcasını döve döve öldürdü
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Konya'da gerçekleşen olay, önceki akşam saatlerinde Beyşehir'in Gökçekuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Uyanık, aralarında daha önce miras nedeniyle husumet bulunan amcası Fevzi Uyanık'ın evine gitti.
Uyanık, burada amcası ile mirasın eşit dağıtılmadığı iddiasıyla tartıştı. Murat Uyanık, tekme ve yumrukla amcasını darp ederek olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesler üzerine dışarı çıkan  komşuları, Fevzi Uyanık'ı kanlar içerisinde bulundu.
Fevzi Uyanık, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.  Olayın ardından kaçan Murat Uyanık, saklandığı evinde gözaltına alındı.
 
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