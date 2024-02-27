“Rus anne kız, ülkemizde kurallara kanunlara çok çabuk uyum göstermişler”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini bir vatandaşımız geçtiğimiz günlerde şahit olduğu bir olayı fotoğraflayarak bizlerle paylaşıp sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız, fotoğrafta görülen aracın Çatalköy’de bulunan Şah Market isimli marketin araç park yeri olduğunu ve park yerinin gayet büyük olduğunu belirterek “Engelli bireyler için de giriş kapısına yakın bir yerde yeterince araç park alanı ayrılmış ve hem zemin, hem de duvarlarda gerekli uyarı levhaları var” dedi.

Normal kişiler için araç park yerinde oldukça fazla boş alan olduğunu söyleyen vatandaşımız “Biz arabamızı park etmeye çalışırken beyaz Mersedes'ten (VL 333) anne-kız birlikte inip doğruca markete girdiler. Kural tanımaz bu tiplere markette rastladık, Rusça konuşan bu anne-kız yerleşmeye geldikleri ülkemizde kurallara-kanunlara çok çabuk uyum göstermişler, bravo vallahi!” diyerek sitem etti.

Ülkemizin her geçen gün kural tanımazlar ülkesine dönüştüğünü bir kez daha anladıklarını ifade eden vatandaşımız bu gidişatın iyiye gidişat olmadığını sözlerine ekledi.

