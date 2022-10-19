banner875
banner815
"Market fiyatları neye göre kime göre ayarlanıyor?”
10 0
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
Ertelenen Motodrag finali yapılıyor
15 0
 
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
“Herşey gelişi güzel boş arazilere bırakılmamalı”
9 0
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
Uğur Şahin ve Özlem Türeci kanser aşısıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu!
27 0
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
Mağusa’da bitmeyen çile: Temizlik
18 0
34 0
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
Arda'nın organları 3 hastaya başarıyla nakledildi
10 0
banner878

Minik Barış’ın acı sonu

banner476

Bursa’da teyzesinin evde yalnız bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, çıkan yangında öldü

banner825
Minik Barış’ın acı sonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde teyzesinin yalnız bıraktığı Barış Can'ın (3), cansız bedeni bulundu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Tavşanlı Mahallesi 95’inci Sokak’taki bir binanın 4’üncü katında meydana geldi.
İddiaya göre teyzesi Filiz A., annesi İstanbul’da olduğu öğrenilen Barış Can’ı, yalnız bırakıp, okuldan gelen çocuğunu karşılamak için dışarı çıktı.
Bir süre sonra evden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekipler, kısa sürede alevleri söndürdü.
Evde inceleme yapan ekipler, koltukta yatan Barış Can’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Barış Can’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Filiz A.’nın ise ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.