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“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

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“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İş güvenliği böyle sağlanmaz”

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“İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da görüntüledikleri fotoğraftaki kamyonet üzerindeki işçinin durumu ile ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.
Vatandaşımız, fotoğrafı geçtiğimiz hafta Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde ara sokakta çektiğini aktararak, “Fotoğrafta görülen kamyonetin arkasındaki işçi her iki kolunun arasına sıkıştırdığı inşaat malzemelerini tutarak kendi canını tehlikeye atacak şekilde yolculuk yapıyordu” dedi.
Bu van aracın arkasındaki işçinin aracın bir çukura düşmesi durumunda malzemelerle birlikte savrulacağını söyleyen vatandaşımız “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İş güvenliği böyle sağlanmaz” diyerek sitem etti.
İnsanımızın önce kendi canını düşünmesi gerekirken malzemeleri sıkı sıkı tutmasının mantığını anlayamadığını söyleyen vatandaşımız “Kendi canımı yoksa malzemeler mi daha değerli anlayamadım” dedi.
 
 
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