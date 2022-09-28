Milleti için kendini feda etti

Mersin'de iki kadın terörist tarafından önceki akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru 48 yaşındaki iki çocuk babası Sedat Gezer şehit oldu. Bir polis de yaralandı

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine önceki gece saat 23.00 sıralarında terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Saldırıda polis memuru 48 yaşındaki iki çocuk babası Sedat Gezer şehit oldu. 1 polis de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Balkonda bulunan 1 sivil kadın da yaralandı.Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti.Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.Törende konuşan Bakan Soylu, şehit polis için "Milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir" dedi.Şehit Polis Sedat Gezer’in selfi çektiği küçük kızı şimdi yetim kaldı