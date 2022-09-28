

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız, ülkemizde av hayvanlarının giderek azaldığını gördüklerini ve bunun sebebinin kaçak av olduğunu iddia ederek bize geçtiğimiz günlerde Karpaz bölgesinde çektikleri bazı fotoğrafları göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğraflarda görüldüğü gibi bazı kişilerin kurdukları tel tuzaklarla gerek kanatlı av hayvanlarını gerekse tavşanları yakaladıklarını iddia eden avcı vatandaşlarımız “Tel tuzakla yaban hayatı yok ediliyor. Bu şekilde yakalanan keklik, turaç ve tavşanların satılarak kazanç elde ediliyor. Bizde av hayvanı bulmak için saatlerce boşa dolaşıyoruz” dediler.

Bu konuda Avcılık Federasyonu ve av korucularına harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulunan duyarlı avcı vatandaşlarımız, bu tel tuzakları kuranların gelecekteki yaban hayatını yok ettiklerini farkına varmaları gerektiğini sözlerine eklediler.



