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Lefkoşa Bandabuliyası can çekişiyor

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Lefkoşa Bandabuliyası can çekişiyor
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini esnaflarımız, ülkemizin bir zamanlar en uğrak alanlarından biri olan Lefkoşa’daki Bandabuliya’nın ve bölgesinin adeta can çekiştiğini dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.
Bandabuliya esnafı vatandaşlarımız, Selimiye Camisi yanında olan Deveciler Hanı araba park yeri ücretinin 25 TL iken 50 TL olduğunu ve bu nedenle buraya gelen araçlı kişilerin park yapmayarak buradan ayrıldığını bu nedenle araba park yerinin bomboş olduğunu ifade ettiler.
Bu arada Bandabuliya’daki manav bölümünde ise, meyve ve sebze fiyatlarının adeta uçtuğunu bundan dolayı da Bandabuliya esnafının müşteri kaybına uğradığını söyleyen bölge esnafları buranın canlanması için bir çalışma yapılması gerektiğini kaydettiler.
1980’lerin sonuna kadar bu bölgenin adeta cıvıl cıvıl olduğunu fakat şimdilerde adeta terkedilmiş bir görüntüye büründüğünü sözlerine eklediler.
 
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