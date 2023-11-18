banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
38 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
24 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
15 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
32 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
157 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Metin Uca yaşama veda etti

banner476

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti

banner974
Metin Uca yaşama veda etti
banner971
Kocaeli’nde geçirdiği kazanın ardından entübe edilen 62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uca için bugün Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Uca’nın cenazesi, törenin ardından defnedilmek için Ankara’ya gönderilecek.
UCA: “YAKILMAK İSTİYORUM”
Son röportajında vasiyetinden bahseden Uca, gömülmek istemediğini söylemiş ve “Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı’ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum” demişti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.