Metin Uca yaşama veda etti

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti

Kocaeli’nde geçirdiği kazanın ardından entübe edilen 62 yaşındaki sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uca için bugün Harbiye’deki Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni yapılacak. Uca’nın cenazesi, törenin ardından defnedilmek için Ankara’ya gönderilecek.

UCA: “YAKILMAK İSTİYORUM”

Son röportajında vasiyetinden bahseden Uca, gömülmek istemediğini söylemiş ve “Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı’ndan serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum” demişti.

