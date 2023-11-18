Kıskanç eş dehşet saçtı

Aydın'da eşi Emin Küçükberber'i 'kıskançlık' nedeniyle öldüren ve komşusunu yaralayan Roza Metaplıshvılı tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde eşi Emin Küçükberber’i (78) ‘kıskançlık’ gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.’nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı.

Metaplıshvılı’nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber’i, S.B.’den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı. Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber’in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Metaplıshvılı, tutuklandı. Metaplıshvılı’nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan ‘kıskançlık’ tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

