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Meteoroloji tarih verdi! 8 derece yükselecek

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Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından haftaya cuma gününe kadar hava sıcaklarında 4-8 derece artı olacağını açıkladı.

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Meteoroloji tarih verdi! 8 derece yükselecek
 
 

Türkiye Cumhuriyeti Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından, hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama yapıldı. Haritanın da paylaşıldığı açıklamada, şöyle denildi:

28 Ağustos-03 Eylül arasında hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi. Renklerle kategorize edilen haritada; Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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