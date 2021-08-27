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Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde coronadan öldü

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Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde coronadan öldü

Ordu'da Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içinde corona virüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.
Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti.

Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos'ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.

Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de corona virüs karantinasında bulunduğu belirtildi. (DHA)

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