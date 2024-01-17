Mersin'de otobüs faciası: 9 ölü, 30 yaralı

Mersin'in’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 9 kişi öldü, 13’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza yerinde otobüs şoförünün limitin üç katı, yani 100 km’ye yakın hızla seyrettiği ortaya çıktı

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan 43 yaşındaki Hüseyin Tayşun'un kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait otobüs, dün saat 04.30 sıralarında D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarpıp şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü Tayşun, araçtaki Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) ile kimliği henüz tespit edilemeyen 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirdi, 13’ü ağır 30 kişi yaralandı.Söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği belirlenirken, sürücünün de bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edildi.Mersin'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı. Yaralı yolculardan Fırat Burun, molanın ardından yola çıktıklarını belirterek, "Girdiğimiz tünelden hızlı çıktık. Virajı fark edemedi, araç kaydı. Arkadaşımı tutmaya çalıştım." dedi.Hemşirelik öğrencisi Esra Uçar, şoförün otobüsü hızlı sürdüğünü iddia ederek, "Şırnak'a gidecektim. Araç çok hızlıydı. Hep şoförü şikayet ettik, onun hatasıydı." ifadesini kullandı.Ayağı kırılan Şahin Selçuk ise şunları anlattı:"Otobüse Antalya'dan bindim. Şoför aracı çok kötü kullanıyordu. Hatta babamı ve ağabeyimi arayıp Antalya Serik'te otobüsten inmek istedim ama başka araç bulamayacağım için inmedim. Sonuçta yağışlı havada viraja çok hızlı giren şoför, otobüsün devrilmesine ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu."