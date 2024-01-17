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40 yıllık evlilik trajediyle bitti

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Aksaray'da tartışma sırasında birbirlerini vazo ile yaralayan çiftten 62 yaşındaki Mevlüt Ç., kızının 3'üncü kattaki evinin balkonunda atlayarak yaşamına son verdi

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40 yıllık evlilik trajediyle bitti
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Aksaray'da Paşacık Mahallesi'nde oturan Mevlüt Ç. ile 40 yıllık eşi Yeter Ç. (56), 11 Ocak'ta evde tartışmaya başladı. Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Ç., hastaneye kaldırıldığı sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız?' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.
Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polise götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, "Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık" dedi.
Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.
Mevlüt Ç., dün de iddiaya göre eşi ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Mevlüt Ç., saat 10.30 sıralarında 7 katlı binanın 3'üncü katında oturan kızının evine gitti. Mevlüt Ç., balkondan atladı. Kanlar içindeki Mevlüt Ç., ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
 
 
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