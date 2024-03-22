Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

TC Merkez Bankası, politika faizini sürpriz bir kararla 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Piyasadaki genel beklenti, seçim öncesi faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.

Merkez Bankası, enflasyonun öngörülenden yüksek geldiğine dikkat çekerken, yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etti.

Bankadan yapılan açıklamada, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Karar açıklamasında "Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir" denildi.

Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, TCMB gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Bu marj daha önce -/+ 150 baz puandı.

Dolayısıyla TCMB'nin gecelik borç alma faizi yüzde 47, 1 haftalık repo faizi yüzde 50, gecelik borç verme faizi yüzde 53 oldu. Gerekirse TCMB piyasada gecelik faizleri yüzde 53 oranında da oluşturabilecek.

Piyasadaki genel beklenti, seçim öncesi faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Ekonomistler politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını tahmin ediyordu. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit bırakmıştı.

