Memur ve emekliye yüzde 5 zam daha

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye verilen zam oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıktığını açıkladı

Türkiye’de memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak duyurulan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı.

En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı

Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan emekli zammı iki gün içerisinde üç kez zamlandı ancak vatandaşın derdine derman olamadı. Asgari ücretin çok altında kalan en düşük emekli maaşı vatandaşlara önümüzdeki 6 ay boyunca zor bir dönem yaşatacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16,4 zamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları yüzde 15,4 arttı.

