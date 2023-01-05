“Maaş zammı en az yüzde 50 olmalı”

Ankara’da yaşayan emekliler geçim sıkıntılarını anlattı: “Bana şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verse geçersiz. Piyasa durmuyor, para eridi bitti. Faturalarım binin üzerinde gidiyor”

Ankara’da yaşayan emekliler geçim sıkıntılarını anlattı.

Ünsal Gündoğdu, şunları söyledi:

“Geçen ay doğalgazı 937 lira ödedim, bu ay bin 227 lira. Bunun mukayesesini kamuoyunun yapması lazım. Verilen zamların hiçbir hükmünün olmadığı kanaatine insanların varması gerek. Toplumun genelinde bir sessizlik var. Toplumun bazı kesimi fakruzaruret içerisinde. 3 kişiyiz, ev kira; doğalgaz, elektrik, su 2 bin küsur lira para ödüyorum. Geçim standartları düşük.”

Gündoğdu, emekli maaşına asgari ücrete yapılacak oranda zam yapılması gerektiğini belirtti. Gündoğdu, “Kendimin dışında bir de işi gücü olmayanları, eve ekmek götüremeyenleri düşünüyorum. O yüzden bu standart başkalarına da yansısın. En az yüzde 50 olmalı bana göre” şeklinde konuştu.

“PARAMIN DEĞERİNİ DÜŞÜRMESİN, ONU İSTİYORUM”

Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli olduğunu söyleyen işçi emeklisi de şöyle konuştu:

“Bu şartlarda yetmiyor ama biz yine yetiyor diyoruz. Şu şartlarda yüzde 15 değil yüzde 50 verse yeterli değil. Piyasada enflasyon yüzde 80 yüzde 100’lerin üzerine gelmiş sen tutuyorsun işçiye, memura, çalışana yüzde 15 zam veriyorsun dalga geçer gibi. Bu yeterli mi yani kendileri de biliyor.

Zam önemli değil benim paramın değerini düşürmesin ben onu istiyorum. Benim paramı değerlendirsin ben onu istiyorum. Bana şu an yüzde 50, yüzde 100 zam da verse geçersiz. Piyasa durmuyor, para eridi bitti. Faturalarım binin üzerinde gidiyor.

Balığı bundan 2 ay önce aldım bir daha görmedim, eti de 50, 100 gram… Eskisi gibi kiloyla alamıyoruz. Ben şu anda rahatım ama benim rahatlığım önemli değil, ülke, fakir fukara herkes rahat olsun.”

“EN AZ YÜZDE 50-60 OLMALI”

Yusuf Yiğiter isimli işçi emeklisi de 5 bin lira civarında maaş aldığını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Sıkıntı içindeyiz çok yüksek bir zam bekliyorum en az yüzde 50-60 olmalı. Emekli maaşı çok düşük çünkü. İşçi emeklilerinin durumu çok kötü. Et gördüğümüz yok da kurbandan kurbana kesersek kurban eti görüyoruz, kasaptan gidip de kıyma, kuşbaşı, pirzola alayım…

Onların sadece adını duyuyoruz, kendisini göremiyoruz. İkimize de yetmiyor o para, elektrik, su, telefon, doğalgaz başını altı gitti onlara yetiştirtmek mümkün değil, sıkıntı içindeyiz.”

