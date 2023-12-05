Marmara'da korkutan depremler

Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir artçı kaydedildi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre yıkılan bina yok

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi. Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan veya çalışan vatandaşlar sokaklara çıktı.

3 DAKİKA SONRA ARTÇI

Sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4,5 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi. 5,1'lik depremin ardından toplamda 13 artçı oldu.

OKULLAR TATİL

Deprem ve artçılar nedeniyle Armutlu ilçesindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiği duyuruldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

İstanbul'un Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde, Bursa'nın da Mudanya ilçesindeki birer binada çatlak oluştuğu ihbarı alındı.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesinde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesinde ise 1999 yılındaki Marmara Depreminde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz

“Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz” dedi.

BURSA VALİSİ: YIKILAN BİNA YOK

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bir açıklama yaptı. Demirtaş, kentte yıkılan bir bina olmadığını söyledi. Demirtaş, "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok, gerekli bütün önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Deprem kısa sürdü ama ciddi bir sallanma oldu. Herhangi bir yıkılma söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

GEMLİK FAYI BÖLGESİ NEDİR?

Bursa’nın Gemlik ilçesi, fay hattı üzerinde yerleşim yerlerinin bulunması, alüvyon zemine sahip olması ve eski dönem belediye yönetiminin izlediği politikalar nedeniyle yıllardır depremle birlikte anılıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın kolları İznik, Orhangazi, Mudanya, Karacabey, İnegöl, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden de geçiyor ve birçok ilçe alüvyon zemin özelliği gösteriyor.

Gemlik üzerine yapılan araştırmalara göre, nüfusun yarısından fazlası aktif fayın bulunduğu alüvyon zemin üzerinde yaşıyor. İlçede Hamidiye, Eşref Dinçer, Doktor Ziya Kaya, Demirsubaşı ve Osmaniye Mahalleleri riskli bölgelerden.

İlçe için deprem riski gerekçesiyle 24 Aralık 2017’de Olağanüstü Hal kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmıştı. İlçede yeni yerleşim yerleri oluşturuldu ve yapılaşma yeni bölgeye kaydırıldı.

'nınilçesinde dün 5,1 büyüklüğünde birmeydana geldi. AFAD Türkiye saatiyle saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. Deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi.İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi. Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan veya çalışan vatandaşlar sokaklara çıktı.Sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4,5 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Bu depremin derinliği de 7 kilometre olarak kaydedildi. 5,1'lik depremin ardından toplamda 13 artçı oldu.Deprem ve artçılar nedeniyle Armutlu ilçesindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiği duyuruldu.TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,İstanbul'un Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde, Bursa'nın da Mudanya ilçesindeki birer binada çatlak oluştuğu ihbarı alındı.Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesinde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü.Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesinde ise 1999 yılındaki Marmara Depreminde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz“Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz” dedi.Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bir açıklama yaptı. Demirtaş, kentte yıkılan bir bina olmadığını söyledi. Demirtaş, "Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok, gerekli bütün önlemleri alıyoruz." diye konuştu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Deprem kısa sürdü ama ciddi bir sallanma oldu. Herhangi bir yıkılma söz konusu değil” ifadelerini kullandı.Bursa’nın Gemlik ilçesi, fay hattı üzerinde yerleşim yerlerinin bulunması, alüvyon zemine sahip olması ve eski dönem belediye yönetiminin izlediği politikalar nedeniyle yıllardır depremle birlikte anılıyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın kolları İznik, Orhangazi, Mudanya, Karacabey, İnegöl, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden de geçiyor ve birçok ilçe alüvyon zemin özelliği gösteriyor.Gemlik üzerine yapılan araştırmalara göre, nüfusun yarısından fazlası aktif fayın bulunduğu alüvyon zemin üzerinde yaşıyor. İlçede Hamidiye, Eşref Dinçer, Doktor Ziya Kaya, Demirsubaşı ve Osmaniye Mahalleleri riskli bölgelerden.İlçe için deprem riski gerekçesiyle 24 Aralık 2017’de Olağanüstü Hal kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmıştı. İlçede yeni yerleşim yerleri oluşturuldu ve yapılaşma yeni bölgeye kaydırıldı.