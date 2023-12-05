“Aramızdaki fark plan ve program yapmaları”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız ülkemizde alt yapı çalışmalarından dolayı halkın adeta eziyet çektiğini ancak hemen yanı başımızda olan Güney Kıbrıs’ta alt yapı işlerin vatandaşa hiçbir rahatsızlık vermeden yapıldığını savunarak bize bir fotoğraf göndererek düşüncelerini paylaştılar.

Vatandaşımız “Burası Larnaka... Larnaka Dikelya arasında yol alt yapı çalışması yapılıyor...

Üstüne de asfaltı dökecekler tabii.. Ve kim isterse bahse girerim ki, bir daha bu asfaltı kazıp boru geçirmek gereğini duymayacaklar” diyerek çalışma bölgesini görünce, Mağusa"da benzer çalışmadan çekilen sıkıntıların nedenini çözdüğünü kaydetti.

“Adamların planları var, programları var denetimleri, sorumluları var.. İnsana değer veriyorlar ... "dolaşsın o yandan" gibi bir uygulamaları yok” diyen vatandaşımız ülkemizin plansızlığın getirdiği sorunlarla adeta çirkefe battığını sözlerine ekledi.

