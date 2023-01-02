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Mardin'de servis aracı devrildi, 6 ölü, 5 yaralı

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Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Mardin'de servis aracı devrildi, 6 ölü, 5 yaralı
Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin kamu görevlisi olduklarını söyledi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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