Lefkoşa ve Girne ilçelerinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) yarın şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09:00 ile 16:00 arasında Dikmen ve civarındaki bazı köylere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu(Kıb-Tek) yarın şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09:00 ile 16:00 arasında Dikmen ve civarındaki bazı köylere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’e göre elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar:

“Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi”

