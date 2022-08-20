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Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 10 ölü

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Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı

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Mardin'de katliam gibi trafik kazası: 10 ölü

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri 'in Derik ilçesinde meydana geldi.

İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

'de can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin  açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu.  Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

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