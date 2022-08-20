Hazırlık maçlarıyla güçler sınanıyor

Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını aralıksız, yoğun tempoda devam ettirirlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar.

Bugün birçok bölgede oynanan hazırlık maçlarının sonuçları şöyle:

Binatlı – Miracle Karşıyaka, 3 – 1

Yılmazköy – Hamitköy, 0 – 3

Lapta – Esentepe, 2 – 1

Göçmenköy – Yenicami, 4 – 5 (yarım kaldı)

Mesarya – Cihangir, 1 – 2

Larnaka Gençlerbirliği – Düzkaya, 2 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Yeniboğaziçi, 0 – 2

Yalova – Girne Halk Evi: 1-1

