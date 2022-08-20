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Hazırlık maçlarıyla güçler sınanıyor

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Hazırlık maçlarıyla güçler sınanıyor
Futbolda takımlar 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını aralıksız, yoğun tempoda devam ettirirlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar.
Bugün birçok bölgede oynanan hazırlık maçlarının sonuçları şöyle:
Binatlı – Miracle Karşıyaka, 3 – 1
Yılmazköy – Hamitköy, 0 – 3
Lapta – Esentepe, 2 – 1
Göçmenköy – Yenicami, 4 – 5 (yarım kaldı)
Mesarya – Cihangir, 1 – 2
Larnaka Gençlerbirliği – Düzkaya, 2 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Yeniboğaziçi, 0 – 2
Yalova – Girne Halk Evi: 1-1
 
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