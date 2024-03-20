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Mansur Yavaş'tan ankette büyük fark

AREA Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara, Adana ve Mersin'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş, en yakın rakibine iki kata yakın fark atmış gözüküyor

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Mansur Yavaş'tan ankette büyük fark
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Türkiye'de AREA Araştırma, Ankara, Adana ve Mersin'de "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye sordu.
10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze yapılan ankette fark dikkat çekti.
Geçerli oylar üzerinden bakıldığında CHP'nin adayı Mansur Yavaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı AK Parti ve MHP'nin adayı Turgut Altınok'un iki katına yakın. Ankette parti bazında dağılım şöyle:
 
CHP: Yüzde 59,1
 
AKP: Yüzde 30,3
 
İYİ Parti: Yüzde 4,2
 
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3
 
Zafer Partisi: Yüzde 1,5
 
DEM Parti: Yüzde 1,2
 
Diğer: Yüzde 0,4
 
Anketin Adana ayağına göre CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar ile Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir arasında 7 puandan fazla fark var.
 
Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle :
CHP: Yüzde 47,1
 
AKP: Yüzde 40
 
İYİ Parti: Yüzde 5,5
 
DEM Parti: Yüzde 4,1
 
Zafer Partisi: Yüzde 1,6
 
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
 
Diğer: Yüzde 0,6
 
5- 10 Mart 2024 tarihleri arasında Mersin’in tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 54 kişiyle sahada yüz yüze anketin sonucuna göre de CHP birinci parti.
 
Mersin'de geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle :
CHP: Yüzde 59,6
MHP: Yüzde 35,3
DEM Parti: Yüzde 2,6
İYİ Parti: Yüzde 1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7
Zafer Partisi: Yüzde 0,6
Diğer: Yüzde 0,2
 
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