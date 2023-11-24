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Malatya’da korkutan depremler

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Malatya’da dün peş peşe 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

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Malatya’da korkutan depremler
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Malatya'da dün 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17.46'da Battalgazi ilçesi merkezinde meydana gelen deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Yabancı kaynaklara göre depremin büyüklüğü ise 5,6 olarak ölçüldü.
5,2'lik depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. Depremleri hisseden vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.
Üç dakika arayla meydana gelen depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi.
Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
 
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