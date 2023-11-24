Komşu katliamı

Ankara'da komşular arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Tahsin Ünsür, ikisi çocuk beş aile üyesini vahşice katletti

Ankara'da altlı üstlü oturan komşular arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Tahsin Ünsür'ün öldürdüğü 5 aile üyesinden 11 yaşındaki Ceyda Turgut'un balkona çıkarak komşularından "Babam ile kardeşimi öldürdü, sıra bize geliyor." diyerek yardım istediği ortaya çıktı.

Başkentte aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, önceki gece saat 23.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'taki Kader Apartmanı'nda meydana geldi.

Binada yalnız yaşayan Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41) ile çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı.

Tahsin Ünsür, tartışmanın ardından evde aldığı pompalı tüfekle aileye saldırdı.

Hamdi Turgut, annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut tüfekle vuruldu.

Ailenin zihinsel engelli oğlu E.T. (4) ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, Tahsin Ünsür, polis ekiplerince gözaltına alındı.

E.T. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koruma altına alındı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK TEHDİT EDİYORDU"

Bina sakini Dudu D., çocukların gürültüsü yüzünden sürekli tartıştıklarını ve Tahsin Ünsür'ün "Sizi öldüreceğim'" diyerek aileyi tehdit ettiğini belirtti.

Akşam çığlık seslerini duyduklarını ifade eden Dudu D., "Sonra tüfek sesi geldi. Saçmalar bizim camlara dahi geldi. O anda balkona çıktık. Kızımdan yardım istediler. 'Abla bizi kurtarın, babam ile kardeşimi öldürdü. Sıra bize geliyor' dedi. O anda, kızım telefonu almaya içeri giderken onları da balkonda katletti." dedi.

Dudu D., etrafın karanlık olduğunu ve olayı görmediklerini dile getirirken "2 el tüfek sesini duyduk. Önce baba ile erkek kardeşini vurmuş. Ondan sonra kız çocuğu ile annesi balkondaydı, sonra da onları katletti." diye konuştu.

