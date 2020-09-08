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Malatya'da iki saat arayla 2 deprem meydana geldi

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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı. Aynı bölgede saat 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Malatya'da iki saat arayla 2 deprem meydana geldi

 

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

 AFAD verilerine göre aynı bölgede 15.39'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

VALİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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