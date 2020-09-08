Nicosia Group'tan teşekkür

Hükümetin çıkardığı yasa nedeniyle ile faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Nicosia Finansa, başta spor camiası olmak üzere birçok kesimden destek gelmişti.

Nicosia Group da yaptığı paylaşımla, kendisine destek verenlere teşekkür ederken, "En büyük yatırım, insana yapılan yatırımdır. Destek olan ve olmaya devam eden herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.