Kutu kola artık 18 TL

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, kolaya gelen zam haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
İçecek sektöründeki zamlara Coca Cola zammı da eklendi. 330 ml'lik kutu Coca Cola'nın fiyatı 15 liradan 18 liraya yükseldi. 2,5 litrelik Coca Cola'nın ise 40 TL olması bekleniyor.
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